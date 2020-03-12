İşte koronavirüste doğru bilinen 10 yanlış !
Corona virüs gecikerek de olsa hudutlarımızdan içeri girdi. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü 'Panik yok, tedbir çok!' başlıklı yazısında 'yanlışlarımız veya eksiklerimiz neler? Özellikle “doğru sanılan yanlışlar” hangileri?' gibi sorulara cevap verdi. İşte merak edenler için basit bir liste ile corona virüste doğru bilinen 10 yanlış...
YANLIŞ 1: SARIMSAK SOĞAN YİYİN
Tamam, soğan ve sarımsak sülfür güçleri, alisin ve kuvarsetin zenginlikleri ile “doğal şifalar” ama corona virüsten korunma gibi ciddi bir işi sadece onlara ihale etmek yanlış olur. Hele hele her gün 4-5 diş sarımsak, 2-3 soğanı çiğ çiğ yemek mideye de toplumsal ilişkilere de ihanet sayılır! Hastaysanız, corona virüs aldığınız ya da yaydığınız kesin mi? O zaman ikisini de rahatça yiyin. Bu sayede kokunuzdan hoşlanmayanlar sizden uzak dururlar, neticede de virüsten korunma imkânı yakalamış olurlar.
YANLIŞ 2: TURŞUYA YÜKLENİN
Turşuların, özellikle de lahanası, salatalığı, sarımsağı, soğanı bol bir turşu ziyafetinin probiyotik zenginliği sayesinde bağışıklığınıza güç vereceği doğrudur. Ne var ki bu doğal gücün sizi muhtemel bir corona virüs saldırısından koruyacağını garanti etmek zordur. Makul miktarda tüketin ama midenizi düşünüp abartıya da kaçmayın.
YANLIŞ 3: ALKOL VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR
Doğrudur, yüzde 60 ve üzerinde alkol içeren her türlü el temizleyicisi (örneğin kolonya) elinizdeki virüsleri anında yok eder. Ne var ki “alkol” ile virüs ölümü sadece el temizliğinde geçerli. Elleri temizleyerek değil de alkol içerek virüsleri öldürmeyi düşünmek ise son derece tehlikeli. Konu virüs enfeksiyonu ise alkolden kesinlikle uzak durun.
YANLIŞ 4: SİRKE İLE GARGARA YAPMAK İYİ GELİR
“Tuzlu su” ile gargaraya (tuzsuz bile olabilir) evet ama “klorin dioksit” eklenmiş su ile gargara ya da “sirke” ile gargaraya hayır! Düzenli ve sık aralıklarla yaptığınız doğal gargaralar “mekanik temizleme” yolu ile yarar. Ne var ki devreye klorin dioksit gibi “riskli kimyasallar” girdi mi işler anında riskli hale geliverir.