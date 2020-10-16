Koronavirüste en çok kadınlar mı yoksa erkekler mi ölüyor?

21 ÜLKE İNCELENDİ

Avrupa ülkeleri ile Avustralya ve Yeni Zelanda'daki ölümlere bakan Imperial College of London’dan bilim insanları, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin ilk dalgasında ölen erkek ve kadın erkek sayıları arasında önemli bir fark olmadığını açıkladı. Buna göre, 21 ülke arasında erkeklerde 105 bin 800 ve kadınlarda 100 bin ölüm meydana geldi, bazı ülkelerde erkeklerin kadınlardan daha çok öldüğü görüldü, ancak araştırmacılar, aradaki farkın oldukça küçük olduğunu söyledi.