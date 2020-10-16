Koronavirüste en çok kadınlar mı yoksa erkekler mi ölüyor?
İngiliz araştırmacılar, 21 ülkenin verilerini analiz ettiği çalışmada koronavirüs ölümlerinin cinsiyete göre dağılımını inceledi.
21 ÜLKE İNCELENDİ
Avrupa ülkeleri ile Avustralya ve Yeni Zelanda'daki ölümlere bakan Imperial College of London’dan bilim insanları, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin ilk dalgasında ölen erkek ve kadın erkek sayıları arasında önemli bir fark olmadığını açıkladı. Buna göre, 21 ülke arasında erkeklerde 105 bin 800 ve kadınlarda 100 bin ölüm meydana geldi, bazı ülkelerde erkeklerin kadınlardan daha çok öldüğü görüldü, ancak araştırmacılar, aradaki farkın oldukça küçük olduğunu söyledi.
Bununla birlikte, araştırmacılar erkeklerin corona virüsten kadınlardan daha fazla etkilediğini daha önce birçok kez açıkladı. Yine Imperial College London tarafından Nisan ayında yapılan bir araştırma, kadınların Covid-19'dan ölme olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koyarken, İngiltere Halk Sağlığı raporu, erkekler arasında ölüm oranlarının yüzde 59 daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu.
HUZUREVLERİNDEKİ KADIN VAKA VE ÖLÜMLERİ KAYDEDİLMEMİŞ OLABİLİR
Ancak, Imperial College tarafından da yürütülen yeni çalışma, erkeklerin kadınlardan daha çok öldüğüne dair destekleyeci rakamlara ulaşamadı. Araştırmacılar, bazı ülkelerde huzur evlerinde erkeklerden daha çok kadın olduğunu ve bu yüzden daha fazla kadının ölmüş olabileceğini, ilk dalga esnasında sınırlı testler nedeniyle birçok vakanın gözden kaçmış olabileceğini belirtti.
KADINLARIN İYİ BİR TIBBİ BAKIMA ERİŞMESİ ERKEKLERDEN DAHA SINIRLI
Makalenin yazarlarından Profesör Majid Ezzati, cinsiyetler arasındaki veri farklılığının bakım evlerinde gözden kaçan Covid-19 vakalarından kaynaklanabileceğini söyleyerek, “Bazı ülkelerde bakım evlerinde bulunan kadınların sayısı daha fazla. Orada testler oldukça kısıtlı ve sınırlı olabilir ve pek çok kadın ölümü o nedenle Covid-19 nedenli olarak kaydedilmemiş olabilir. Ayrıca belirli ülkelerde kadınların iyi bir tıbbi bakıma erişmesi erkeklere göre daha sınırlı” dedi.