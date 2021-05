Koronavirüste umut veren araştırma: Bağışıklık ne kadar sürüyor?

ENFEKSİYONLA SAVAŞTIKTAN SONRA B HÜCRELERİ KEMİK İLİĞİNDE GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

The New York Times’ın haberinde ABD’de yapılan iki farklı çalışmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırmacılar, Covid-19 karşı bağışıklığın bir ömür boyu sürebileceğini ortaya koydu. Her iki çalışma da yaklaşık bir yıl önce corona virüse maruz kalan insanlara baktı. Nature dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışmalardan birine göre, virüsü hafızasında tutan B hücreleri kemik iliğine gidiyor ve gerektiğinde antikor sayısını artırıyor.

BioRxiv'de çevrimiçi olarak yayınlanan diğer çalışma ise diğer çalışmaya bezer bir şekilde bellek B hücrelerinin ilk enfeksiyondan sonra en az 12 ay boyunca olgunlaşmaya ve güçlenmeye devam ettiğini buldu.