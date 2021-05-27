Koronavirüste umut veren araştırma: Bağışıklık ne kadar sürüyor?
ABD'de yapılan iki yeni çalışmada, koronavirüse karşı bağışıklık en az bir yıl sürdüğü ve bir ömür boyu devam etme potansiyeli olduğu belirtildi.
ENFEKSİYONLA SAVAŞTIKTAN SONRA B HÜCRELERİ KEMİK İLİĞİNDE GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR
The New York Times’ın haberinde ABD’de yapılan iki farklı çalışmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırmacılar, Covid-19 karşı bağışıklığın bir ömür boyu sürebileceğini ortaya koydu. Her iki çalışma da yaklaşık bir yıl önce corona virüse maruz kalan insanlara baktı. Nature dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışmalardan birine göre, virüsü hafızasında tutan B hücreleri kemik iliğine gidiyor ve gerektiğinde antikor sayısını artırıyor.
BioRxiv'de çevrimiçi olarak yayınlanan diğer çalışma ise diğer çalışmaya bezer bir şekilde bellek B hücrelerinin ilk enfeksiyondan sonra en az 12 ay boyunca olgunlaşmaya ve güçlenmeye devam ettiğini buldu.
BELLEK B HÜCRESİ NEDİR?
Bellek B hücreleri, özel bir B hücresi türüne deniliyor. Bu hücreler, corona virüse karşı ilk bağışıklık yanıtında oluşuyor ve uzun süre canlı kalıyor. Aynı zamanda bellek B hücreleri Covid-19’la tekrar karşılaşmaları hâlinde hızlı yanıt veriyorlar.
Çalışmalara dahil olmayan Pennsylvania Üniversitesi'nden immünolog Scott Hensley, "Her iki çalışma da yeni tip corona virüs için enfeksiyon ve aşılamanın ortaya çıkardığı bağışıklığın uzun ömürlü göründüğünü öne süren artan literatürle tutarlıdır. Çalışmalar, yaygın soğuk algınlığına neden olan corona virüslerde olduğu gibi, virüse karşı bağışıklığın geçici olduğu korkusunu yatıştırabilir” dedi.
Ancak, Dr. Hensley, bu virüslerin birkaç yılda bir önemli ölçüde değiştiğini ifade ederek, "Yaşam boyunca tekrar tekrar yaygın corona virüslerle enfekte olmamızın nedeni, bağışıklıktan çok bu virüslerin çeşitliliği ile ilgili olabilir" dedi.
VİRÜSLE ENFEKTE OLUP ARDINDAN AŞILANAN İNSANLARIN GÜÇLENDİRİCİ DOZA İHTİYACI YOK
Diğer taraftan, uzmanlar Covid-19 enfeksiyonuna yanıt olarak üretilen ve aşılama ile güçlendirilen bellek B hücrelerinin çok güçlü olduğunu ve corona virüsün yeni varyantlarını engelleyerek güçlendiricilere olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini söyledi.
Bellek B hücrelerinden hafıza olgunlaşması üzerine çalışmayı yöneten Rockefeller Üniversitesi’nden Dr. Michel Nussenzweig, "Enfekte olan ve aşılanan insanlar gerçekten müthiş bir tepkiye, müthiş bir antikor setine sahipler, çünkü antikorlarını geliştirmeye devam ediyorlar. Uzun süre dayanacaklarını umuyorum. Sonuç, tek başına aşılardan elde edilen koruma için geçerli olmayabilir, çünkü bağışıklık hafızasının aşılamadan sonra doğal enfeksiyona kıyasla farklı şekilde organize edilmesi muhtemeldir” dedi.