Koronavirüsten şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız?
Koronavirüste dikkat edilmesi gereken ilk semptom genellikle kuru öksürük veya boğaz ağrısı. Bu belirtileri ateş ve yorgunluk da takip edebilir. Bazı insanlarda ise koronavirüs temasından 6 gün sonra nefes darlığı da görülüyor. İşte hasta hissediyorsanız yapmanız gerekenler ve koronavirüsün etkilerini en aza indirmenin yolları.
Koronavirüste ilk semptom genellikle kuru öksürük veya boğaz ağrısıdır. Bunu hızlı bir şekilde ateş ve bazı durumlarda da yorgunluk takip edebilir. Bazı insanlar kendilerini iyi hissetmeye başladıktan altı gün sonra nefes darlığı çekmeye başlayabiliyor.
Hastalığın seyri kişiden kişiye değişebiliyor. Koronavirüsün diğer belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi ve akıl karışıklığı, ishal, yürüme zorluğu, bulantı veya kusma ve iştah kaybı bulunuyor.
Koronavirüs belirtilerim varsa ne yapmalıyım?Yüksek ateşi olan veya öksüren herkes, kendini 14 gün süreyle karantinaya almalı. Yüksek ateş 37.8 derece ve üstü olabilir . Karantina süreci kendini sağlıklı hisseden ama belirtilerde bazılarını gösteren kişiler için de geçerli. Karantina sürecinde kesinlikle evden dışarı çıkmamalı ve diğer insanlarla temasta bulunmamalısınız. Daha iyi hissediyorsanız ve ateşiniz de düştüyse 14 gün yerine 7 gün sonra işe geri dönebilirsiniz.
Ne zaman doktora görünmeliyim?Koronavirüs belirtisi gösteren çoğu kişinin hastaneye gitmesine gerek kalmıyor. Ancak kendini çok kötü hisseden insanlar için yardım hattı mevcut. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda, koronavirüsten kaygılanan vatandaşların hemen hastaneye gitmemesi gerektiğini belirtti.