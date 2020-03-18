Koronavirüsten şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız?

Koronavirüs belirtilerim varsa ne yapmalıyım?Yüksek ateşi olan veya öksüren herkes, kendini 14 gün süreyle karantinaya almalı. Yüksek ateş 37.8 derece ve üstü olabilir . Karantina süreci kendini sağlıklı hisseden ama belirtilerde bazılarını gösteren kişiler için de geçerli. Karantina sürecinde kesinlikle evden dışarı çıkmamalı ve diğer insanlarla temasta bulunmamalısınız. Daha iyi hissediyorsanız ve ateşiniz de düştüyse 14 gün yerine 7 gün sonra işe geri dönebilirsiniz.