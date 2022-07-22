Koronavirüsün 2 yeni belirtisi ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs kabusu devam ederken uzmanlar hastalığın yeni belirtilerini açıkladı.
Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19, ortaya çıkan yeni varyantlarla hızla yayılmaya devam ediyor.
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Öte yandan Covid-19 salgınıyla ilgili İngiltere'den dikkat çekici bir açıklama geldi.
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İngiltere'nin önde gelen bağışıklık uzmanlarından biri olan Trinity College Dublin’den Profesör Luke O'Neill, vakaların yeniden artmasına yol açan alt varyanta ilişkin yeni bir belirtiyi açıkladı.
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UYKUSUZLUK VE GECE TERLEMELERİNE DİKKAT!
O'Neill, en belirgin semptomun uykusuzluk olduğuna dikkat çekti.
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