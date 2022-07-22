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Koronavirüsün 2 yeni belirtisi ortaya çıktı

Dünya genelinde koronavirüs kabusu devam ederken uzmanlar hastalığın yeni belirtilerini açıkladı.

Koronavirüsün 2 yeni belirtisi ortaya çıktı - Resim: 1

Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19, ortaya çıkan yeni varyantlarla hızla yayılmaya devam ediyor.

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Koronavirüsün 2 yeni belirtisi ortaya çıktı - Resim: 2

Öte yandan Covid-19 salgınıyla ilgili İngiltere'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

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Koronavirüsün 2 yeni belirtisi ortaya çıktı - Resim: 3

İngiltere'nin önde gelen bağışıklık uzmanlarından biri olan Trinity College Dublin’den Profesör Luke O'Neill, vakaların yeniden artmasına yol açan alt varyanta ilişkin yeni bir belirtiyi açıkladı.

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Koronavirüsün 2 yeni belirtisi ortaya çıktı - Resim: 4

UYKUSUZLUK VE GECE TERLEMELERİNE DİKKAT!

O'Neill, en belirgin semptomun uykusuzluk olduğuna dikkat çekti.

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