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  3. 26 Haziran 2020 09:55

Koronavirüsün 4 yeni belirtisi açıklandı! Burun akıntısı da listede

Dünya genelinde 10 milyona yakın insana bulaşan yeni tip koronavirüsün 4 yeni belirtisi açıklandı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin listesindeki semptom sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Koronavirüsün 4 yeni belirtisi açıklandı! Burun akıntısı da listede

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu koronavirüse dair yeni açıklamalar yaptı.

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Koronavirüsün 4 yeni belirtisi açıklandı! Burun akıntısı da listede

CDC, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.

Covid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı.

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Koronavirüsün 4 yeni belirtisi açıklandı! Burun akıntısı da listede

Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Covid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Covid-19 semptomlarına yenileri eklendi.

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Koronavirüsün 4 yeni belirtisi açıklandı! Burun akıntısı da listede

CDC son olarak resmi Covid-19 semptomları listesini güncelledi. Kurumun listesine dört yeni belirti girerken, toplam semptom sayısı 11 oldu.

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