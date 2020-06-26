Koronavirüsün 4 yeni belirtisi açıklandı! Burun akıntısı da listede
Dünya genelinde 10 milyona yakın insana bulaşan yeni tip koronavirüsün 4 yeni belirtisi açıklandı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin listesindeki semptom sayısı 11'e yükselmiş oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu koronavirüse dair yeni açıklamalar yaptı.
CDC, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.
Covid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı.
Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Covid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Covid-19 semptomlarına yenileri eklendi.