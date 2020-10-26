Koronavirüsün akciğerleri nasıl ele geçirdiği adım adım görüntülendi

AKCİĞERİN TAMAMEN ENFEKTE OLMASI SADECE 6 SAAT SÜRDÜ

Araştırmacılar, bu şekilde corona virüsün akciğerlerdeki izlediği yolu adım adım görüntüleme olanağı buldu.



Bilim insanları, akciğerin tamamen enfekte olmasının, virüsün enjekte edilmesinden sadece 6 saat sonra meydana geldiğini açıkladı. Aynı zamanda, akciğer hücrelerinin komşu organlardaki hücreleri virüse karşı uyarmak için interferon ürettiği de kaydedildi.