Koronavirüsün akciğerleri nasıl ele geçirdiği adım adım görüntülendi
Güney Koreli ve İngiliz bilim insanları koronavirüsün akciğer hücrelerindeki yayılımını gözlemleyebilmek için yapay akciğerler üretti. Yapay organlara koronavirüs enjekte edilerek virüsün akciğerdeki dolaşımı adım adım görüntülendi.
Cambridge Üniversitesi ve Güney Kore İleri Bilim Enstitüsü’nden araştırmacılar, yeni tip corona virüsün akciğer hücrelerine nasıl saldırdığını anlamak için yapay akciğerler üretti. Bağışlanan organlardan alınan bir kök hücrenin laboratuvar ortamında büyütülmesiyle oluşan yapay organa, ardından floresanla boyanmış yeni tip corona virüs enjekte edildi.
AKCİĞERİN TAMAMEN ENFEKTE OLMASI SADECE 6 SAAT SÜRDÜ
Araştırmacılar, bu şekilde corona virüsün akciğerlerdeki izlediği yolu adım adım görüntüleme olanağı buldu.
Bilim insanları, akciğerin tamamen enfekte olmasının, virüsün enjekte edilmesinden sadece 6 saat sonra meydana geldiğini açıkladı. Aynı zamanda, akciğer hücrelerinin komşu organlardaki hücreleri virüse karşı uyarmak için interferon ürettiği de kaydedildi.
60 SAAT SONRA AKCİĞER DOKUSUNDA BOZULMALAR OLUŞTU
48 saat sonra, interferonlar, bağışıklık sisteminin ilk savunma hattını oluşturan doğal bir bağışıklık tepkisini tetikledi.
Enfeksiyondan 60 saat sonra ise, akciğer keselerini oluşturan hücrelerinin bir kısmının parçalandığı görüldü.