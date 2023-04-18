Kuş gribi virüsü mutasyon uğradı: ''Daha ölümcül ve daha bulaşıcı olabilir''
ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), kuş gribinin mutasyona uğradığını açıkladı. Şili'de 53 yaşındaki bir adamda çeşitli mutasyonlara sahip bir kuş gribi türü tespit edildiği belirtildi. Uzmanlar, kuş gribi virüsünün daha bulaşıcı ve ölümcül hale gelebileceğini söyledi.
ABD'li sağlık yetkilileri, Şili'de bir adamın içeşitli mutasyonlara sahip bir kuş gribine yakalandığını duyurdu.
"VİRÜSÜN İNSANLAR ARASINDA DAHA KOLAY YAYILMASINA NEDEN OLABİLİR"
Uzmanlar, önceki hayvan çalışmalarının bu mutasyonların virüsün daha zararlı olmasına veya daha kolay yayılmasına neden olabileceğini gösterdiğini söyledi. Ancak mutasyonların, virüsün bir kişinin üst akciğerlerinde kök salmasını kolaylaştıracağına dair bir kanıt olmadığını da söylediler.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) Vivien Dugan, mutasyonların halk sağlığı yetkililerinin H5N1 virüsünün insanlara yönelik genel risk değerlendirmesini değiştirmediğini ve bu riskin "düşük olmaya devam ettiğini" söyledi.
Bununla birlikte CDC yetkilileri, sadece hastaneye kaldırılan bir hastada ortaya çıkan mutasyonların, adam hastalandıktan sonra meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Kurum yetkilileri, mutasyona uğramış virüsün diğer insanlara yayıldığına, diğer grip virüsleriyle karıştığına ya da mevcut ilaçlarla mücadele etme veya aşılardan kaçma yeteneği geliştirdiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını vurguladı.