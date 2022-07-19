Masa başı çalışanlar dikkat: Bu hastalıklara neden olabilir

Kilo alımı

Gün içinde hareket etmek yemekten sonra alınan kalorilerden kurtulmaya, oluşabilecek bölgesel yağların engellenmesine yardımcı oluyor. Ancak gün içinde saatlerce belli bir yerde hareket etmeden oturmak vücudun hareket halinde olmasını engellediğinden özellikle belli başlı yerler olmak üzere kilo alımına neden oluyor.