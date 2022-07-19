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Masa başı çalışanlar dikkat: Bu hastalıklara neden olabilir

Gün içinde saatlerce hareketsiz olarak çalışmaya maruz kalan insanlarda birçok hastalık oluşabiliyor. İşte bu hastalıklar ve önlemenin yolları...

Masa başı çalışanlar dikkat: Bu hastalıklara neden olabilir - Resim: 1

Özellikle bilgisayar başında çalışanlar uzun süre ara vermeden oturmaları sebebiyle farklı hastalıklara maruz kalıyor.

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Masa başı çalışanlar dikkat: Bu hastalıklara neden olabilir - Resim: 2

Uzun süre oturmak, kilo almanın yanında türlü türlü hastalıklara sebep olabiliyor. Bunların başında bel ağrısı gelirken, uzun süre hareketsiz oturmak psikolojik rahatsızlıklara bile yol açabiliyor. İşte saatlerde oturmanın yol açtığı hastalıklar...

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Masa başı çalışanlar dikkat: Bu hastalıklara neden olabilir - Resim: 3

Kilo alımı

Gün içinde hareket etmek yemekten sonra alınan kalorilerden kurtulmaya, oluşabilecek bölgesel yağların engellenmesine yardımcı oluyor. Ancak gün içinde saatlerce belli bir yerde hareket etmeden oturmak vücudun hareket halinde olmasını engellediğinden özellikle belli başlı yerler olmak üzere kilo alımına neden oluyor.

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Masa başı çalışanlar dikkat: Bu hastalıklara neden olabilir - Resim: 4

Psikolojik rahatsızlıklar

Çok uzun süre devam eden oturmalar fiziksel olumsuzluklardan sonra zihinsel olarak da etki ettiğinden beyin hareket halinde olmadan sürekli çalışacağından stres, kaygı ve anksiyete gibi problemleri ortaya çıkarıyor.

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