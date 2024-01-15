Masa başında çalışanlara '''hayat kurtaran'' uyarılar
Günün büyük bölümünü masa başında çalışarak geçirenler, kas ve iskelet sistemini etkileyen sorunlarla karşılaşabiliyor. Uzman isim masa başında çalışanları madde madde uyardı... Günün
Günün büyük bölümünü masa başında çalışarak geçirenler, kas ve iskelet sistemini etkileyen sorunlarla karşılaşabiliyor. Bel, boyun ve sırt ağrıları yaşam kalitesini düşürüyor. Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Osman Görkem Muratoğlu, uzun süreli oturarak çalışmanın boyun düzleşmesi, kamburluk, bel ve boyun fıtığı gibi sorunlara yol açabildiğini belirterek, dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgi verdi.
Günümüzde pek çok kişi, vaktini ofis ortamında ve masa başında çalışarak geçiriyor. Uzun süreli oturarak çalışmak, birçok sağlık sorununa yol açabiliyor.
Bu sorunların en başında; bel, boyun ve sırt bölgesi ağrılarının yer aldığını belirten Op. Dr. Osman Görkem Muratoğlu, “Bu ağrılarla birlikte boyun düzleşmesi, bel ya da boyun fıtığı, kaslarla ilgili problemler, kamburluk gibi sorunlar da görülebiliyor. Oysa düzenli egzersiz ve doğru oturma alışkanlıkları sayesinde bazı ortopedik problemlerin önüne geçilebiliyor” dedi.
“Uzun süreli oturma pozisyonunda çalışmak sıklıkla bel ve sırt ağrılarına, boyun gerginliğine, boyun düzleşmesine, kas sertleşmelerine neden olabilir. Ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak ve vücudun doğru pozisyonda kalmasını desteklemek için ideal masa ve sandalye yüksekliğini ayarlamak önem taşıyor. Doğru masa ve sandalye yüksekliği seçimi; sırt ağrıları, boyun ağrıları ve postürle ilgili diğer sorunları önleyebilir. Bu seçim, oturma pozisyonunun da doğru olmasını sağlar.”