Maskeleri hazırlayın! Yeni koronavirüs varyantı alarma geçirdi
Covid-19'un çok sayıda mutasyona uğrayan yeni bir alt varyant türü tespit edildi. Bilim insanları bu varyantın yeni bir Covid-19 dalgasına neden olabileceğini söyledi.
Bilim insanları, “çok sayıda yeni mutasyon” içeren bir varyant tespit ettikten sonra yeni bir küresel Covid-19 dalgası hakkında alarm verdi. Yeni varyant, bazı uzmanlar arasında büyük endişeye neden olarak maske kullanımını tekrar gündeme getirdi.
Resmi bir adı olmayan ancak BA.6 olarak adlandırılan Covid-19’un yeni alt varyantı şu ana kadar sadece iki ülkede, Danimarka ve İsrail'de tespit edildi. Ancak, BA.6’nın aşıların hedef aldığı virüs parçası olan başak proteini üzerinde sahip olduğu mutasyon sayısı nedeniyle araştımacılar tarafından dikkatle izleniyor.
AŞILARIN DAHA AZ ETKİLİ OLMASINA NEDEN OLABİLİR
Bilim insanları BA.6’nın atasal türü olan Omicron'dan yeterince farklı görünecek şekilde evrimleşirse aşıların daha az etkili olmasına neden olabileceği konusunda uyardı.
Diğer taraftan, söz konusu gelişme ABD'nin Eris olarak adlandırılan ve neredeyse her beş yeni enfeksiyondan birini oluşturan farklı bir varyantın neden olduğu Covid-19 vakalarında küçük bir artışla mücadele ettiği bir döneme denk geldi.