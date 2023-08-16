Maskeleri hazırlayın! Yeni koronavirüs varyantı alarma geçirdi

Resmi bir adı olmayan ancak BA.6 olarak adlandırılan Covid-19’un yeni alt varyantı şu ana kadar sadece iki ülkede, Danimarka ve İsrail'de tespit edildi. Ancak, BA.6’nın aşıların hedef aldığı virüs parçası olan başak proteini üzerinde sahip olduğu mutasyon sayısı nedeniyle araştımacılar tarafından dikkatle izleniyor.