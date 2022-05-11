Meme estetiği hakkında en çok merak edilen 6 soru

SİLİKONLA MEME BÜYÜTME AMELİYATI YAPTIRDIM, SİLİKONLAR ÖMÜR BOYU KALIR MI?



Silikonlar çoğunlukla ömür boyu kalmasına rağmen bazı durumlarda değiştirilebilir. Örneğin; bazı hastalarda zamanla silikon çevresinde vücudun ürettiği ‘kapsül’ denilen ince bir zar oluşur. Bazen bu zar meme protezini sımsıkı şekilde sararsa hastada ağrıya ve şekil bozukluğuna yol açar ki bu durumda zara müdahele etmek gerekir. Gerekli görülürse aynı seansta protez de değiştirilebilir. “Arkadaşımınkini çok beğendim, bende de aynısı olur mu?” Doktor, Öğretim Üyesi Çiğdem Karadağ Sarı “Meme estetiği için başvuran hastalarda ‘arkadaşımınkini çok beğendim, bende de aynısı olur mu?’ gibi isteklerle sık karşılaşıyoruz. Ya da fotoğraf getirerek ‘ben de bu şekilde olmasını istiyorum’ deniliyor. Ama ne yazık her bir bireyin vücut yapısı, dokusu, yara iyileşme potansiyeli ve çevresel faktörler nedeniyle ameliyata verdiği cevabı farklıdır. Aynı işlemi iki kişiye uygulamanıza rağmen aynı sonucu elde edemeyebilirsiniz. Birey özgün olmalı, birilerine benzemeye çalışmamalı, kendine en uygun olanı hekimle birlikte planlamalıdır” diyor.