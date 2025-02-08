  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Meme kanseri tedavisinde yeni umut ışığı

Meme kanseri tedavisinde yeni umut ışığı

İstanbul'da bilim insanları, neoadjuvan kemoterapiye direnç gösteren meme kanseri hastalarına yönelik kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirmek için genetik araştırma başlattı.

Kaynak: İHA
Meme kanseri tedavisinde yeni umut ışığı - Resim: 1

Meme kanseri, Türkiye'de ve dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türlerinden biri olup, ciddi bir sağlık sorunu olarak öne çıkmaktadır.

1 / 11
Meme kanseri tedavisinde yeni umut ışığı - Resim: 2

Bu hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan neoadjuvan kemoterapi, tümörleri küçültme ve cerrahi müdahale öncesi hazırlık sağlama amacı güderken, her hasta üzerinde aynı etkiyi göstermemektedir.

2 / 11
Meme kanseri tedavisinde yeni umut ışığı - Resim: 3

Bazı hastalar ise bu tedaviye direnç geliştirebilmekte, bu da tedavi sürecini zorlaştırmaktadır.

3 / 11
Meme kanseri tedavisinde yeni umut ışığı - Resim: 4

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi'nden 7 bilim insanı, kemoterapiye dirençli meme kanseri vakalarına yönelik daha etkili tedavi yöntemleri geliştirmek için genetik araştırma başlattı.

4 / 11