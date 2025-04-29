Meyve-sebze değil, zehir yiyoruz! 155 ürünün 61'inde pesitist tespit edildi
Greenpeace, İstanbul'da market ve pazarlardan alınan sebze ve meyvelerin büyük bir bölümünde pesitist tespit edildiğini duyurdu.
Greenpeace tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren 5 büyük zincir market ve semt pazarlarında bir inceleme gerçekleştirildi.
İncelemelerde çok sayıda hem pestisist hem de çevre ve insan vücudunda uzun süre kalan, kanser gibi ölümcül hastalıklara neden olan sonsuz kimyasallar yani PFAS tespit edildi.
Greenpeace'in hem 5 büyük zincir market şubesinden hem de semt pazarlarından aldığı 155 gıda ürünü üzerinde yapılan incelemelerde 95 üründe tarımda kullanılan kimyasal yani pestisist tespit edildi.
Örnek olarak toplanan ürünlerden 50'sinde de ruhsatsız olarak pestisist kullanıldığı belirlendi. Ancak skandal bununla da bitmedi. 49 ürünün de Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmadığı belirlendi.
Pestisit ve PFAS kalıntısı en fazla salamura yaprak, yeşil sivri biber, ıspanak ve armutta görüldü.