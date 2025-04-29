Meyve-sebze değil, zehir yiyoruz! 155 ürünün 61'inde pesitist tespit edildi

Greenpeace tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren 5 büyük zincir market ve semt pazarlarında bir inceleme gerçekleştirildi.

İncelemelerde çok sayıda hem pestisist hem de çevre ve insan vücudunda uzun süre kalan, kanser gibi ölümcül hastalıklara neden olan sonsuz kimyasallar yani PFAS tespit edildi.