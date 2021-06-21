Mide rahatsızlıklarında doğru bilinen 7 yanlış

Efsane: Tarçın,tatlandırıcı ile yapılan tatlılar,meyveler tatlı ihtiyacını giderir.

Gerçek: Tatlı ihtiyacı, vücudun şeker, yani enerji ihtiyacıdır. Eğer sindirim sistemimiz iyi çalışmıyorsa, yeterince enzim üretmiyorsa, hareketimiz çok azsa, yediğimiz gıdaların içerinde bulunan şekeri vücut elde edemez, dolayısı ile dışarıda fabrikada üretilmiş ve sindirime ihtiyacı olmayan şekeri ister. Sizin yaşamınızı devam ettirebilmeniz için az da olsa paraya ihtiyacınız olduğu gibi, vücudun şeker ihtiyacı da mutlaka karşılanmalıdır. Vücudumuzda şeker yoksa ölürüz. Tarçın size hoş bir tat verebilir ama içerisinde şeker yoktur, tatlandırıcı derseniz, tatlıdır ama içerisinde vücudun ihtiyacı olan şeker yoktur, yani sahte para gibidir. Meyveler de ise yine vücudu istediği şeker yani glikoz değil fruktoz vardır sadece geçici olarak iyi hissettirir. Bunların hiçbiri kesin olarak vücudun ihtiyacı olan şekeri içermez. Kuru yemişlerde, sebze yemeklerinde şeker vardır ama bunun için sindirim sisteminin doğru çalışması gerekir.