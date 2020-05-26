  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Mayıs 2020 19:17

Migrenin çaresi bulundu! Meğer mutfakta gizliymiş

Baş ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Araştırmalar migren ve yiyecekler arasında pek çok bağlantı olduğunu gösteriyor. Bazı yiyecekler migrene neden olabilirken diğerleri bunları önleyebilir veya hatta tedavi edebilir.

Migrenin çaresi bulundu! Meğer mutfakta gizliymiş

Baş ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Her beş kadından biri ve her 10 erkekten birinde migren rahatsızlığı görülür. 

1/ 11
Migrenin çaresi bulundu! Meğer mutfakta gizliymiş

Araştırmalar migren ve yiyecekler arasında pek çok bağlantı olduğunu gösteriyor. Bazı yiyecekler migrene neden olabilirken diğerleri bunları önleyebilir veya hatta tedavi edebilir. Tıbbi önlemlerin yanında, migren ağrılarını hafifletecek mucize besinler de var. İşte migrene iyi gelen mucize besinler…

2/ 11
Migrenin çaresi bulundu! Meğer mutfakta gizliymiş

İNCİR İncir, iltihabı azaltmada ve baş ağrılarını uzak tutmada yardımcı olan potasyum içermektedir.

3/ 11
Migrenin çaresi bulundu! Meğer mutfakta gizliymiş

AVOKADO Avokado migrenlerle savaşmak için birebirdir. Lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar bakımından zengin olan avokado, şiddetli baş ağrınızı giderir.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM