Migrenin çaresi bulundu! Meğer mutfakta gizliymiş
Baş ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Araştırmalar migren ve yiyecekler arasında pek çok bağlantı olduğunu gösteriyor. Bazı yiyecekler migrene neden olabilirken diğerleri bunları önleyebilir veya hatta tedavi edebilir.
Baş ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Her beş kadından biri ve her 10 erkekten birinde migren rahatsızlığı görülür.
Araştırmalar migren ve yiyecekler arasında pek çok bağlantı olduğunu gösteriyor. Bazı yiyecekler migrene neden olabilirken diğerleri bunları önleyebilir veya hatta tedavi edebilir. Tıbbi önlemlerin yanında, migren ağrılarını hafifletecek mucize besinler de var. İşte migrene iyi gelen mucize besinler…
İNCİR İncir, iltihabı azaltmada ve baş ağrılarını uzak tutmada yardımcı olan potasyum içermektedir.