Migrenin çaresi bulundu! Meğer mutfakta gizliymiş

Araştırmalar migren ve yiyecekler arasında pek çok bağlantı olduğunu gösteriyor. Bazı yiyecekler migrene neden olabilirken diğerleri bunları önleyebilir veya hatta tedavi edebilir. Tıbbi önlemlerin yanında, migren ağrılarını hafifletecek mucize besinler de var. İşte migrene iyi gelen mucize besinler…