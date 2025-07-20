Minik Berfin'in karnından çıkanlar doktorları bile şoke etti

'ÇOKLU MIKNATIS YUTMA ACİL BİR DURUM'

Minik Berfin’in ameliyatını gerçekleştiren ekipte yer alan Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Çakmak, "3 yaşında bir kız çocuğu. Acile mide bulantısı kusma şikayetiyle başvurdu. Röntgende, karında çok sayıda boncuğa benzer yabancı cisme rastlandı. Aile daha çok boncuk, bileklik tarzı plastik birşey yuttuğunu düşünüyordu. Görüntüye baktığımızda, son zamanlarda çok sık rastladığımız magnet boncuk yutma vakalarına benziyordu. O yüzden yatış verdik takip amaçlı; fakat yüzde 100 emin olamadık. Plastik ya da taş gibi boncuklar yutulduğu zaman öncelikle takip ediyoruz; ameliyat düşünmüyoruz. Çünkü gaita ile (dışkı) atma olasılıkları oldukça yüksek. Fakat çoklu mıknatıs yutma, acil bir vakadır. Çünkü midede, bağırsaklarda yapışıklıklara ve delinmelere sebep olabilecek potansiyele sahiptir. Bir program vasıtasıyla bunun manyetik bir cisim olduğunu fark ettik ve hastayı ameliyata aldık" dedi.