Minik Berfin'in karnından çıkanlar doktorları bile şoke etti
İstanbul'da yaşayan 3 yaşındaki Berfin, mide ve bağırsaklarında 66 manyetik boncukla aylarca yaşadı. Bulantı ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılan minik kız, 5 saatlik kritik bir ameliyatla kurtarıldı. Opr. Dr. Mehmet Çakmak, minik Berfin'in vakasının şimdiye dek karşılaştıkları vakalar içinde rekor sayıda mıknatıs boncukla en şoke edici vaka olduğunu belirtti.
İstanbul'da yaşayan N. çiftinin üçüncü çocuğu Berfin, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle geçtiğimiz kış hastaneye götürüldü. Mevsimsel salgına bağlı olduğu düşünülerek ilaç tedavisiyle iyileşen küçük kızın ailesi, geçtiğimiz ay şikayetlerin tekrarlaması üzerine bu kez Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Servise başvurdu. Çekilen röntgende, mide ve bağırsaklarında boncuk benzeri yabancı cisimler tespit edildi.
Aile kızlarının kolye ya da bileklik yuttuğunu düşünürken, doktorlar manyetik boncuklardan şüphelendi. Önce takip edilmek üzere yatışı yapılan çocuğun, yabancı cisimleri dışkı yoluyla atması beklendi. Ancak cisimlerin sabit kaldığı anlaşılınca manyetizma tespit edebilen bir program yardımıyla durumun ciddiyeti anlaşıldı. Yuttuğu cisimlerin mıknatıslı boncuk olduğu anlaşılan Berfin, acilen ameliyata alındı ve Çocuk Cerrahi ve Gastroenteroloji ekiplerinin birlikte girdiği 5 saat süren ameliyatla sindirim sisteminden 66 adet manyetik boncuk çıkarıldı. Endoskopi sırasında midede 3, bağırsaklarda 2 delinme ve yapışıklık da tespit edildi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 7 aydır vücutta bulunduğu düşünülen boncuklar, organları birbirine yapıştırmış ve ciddi hasara yol açtı.Boncuklar çıkarıldı, delinmeler laparoskopik yöntemle onarıldı. Baba Mahmut N., oyuncak olarak satılan boncukların yasaklanması gerektiğini belirtirken, "Bu bir oyuncak değil, ölüm tuzağıymış" diye konuştu.
'ÇOKLU MIKNATIS YUTMA ACİL BİR DURUM'
Minik Berfin’in ameliyatını gerçekleştiren ekipte yer alan Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Çakmak, "3 yaşında bir kız çocuğu. Acile mide bulantısı kusma şikayetiyle başvurdu. Röntgende, karında çok sayıda boncuğa benzer yabancı cisme rastlandı. Aile daha çok boncuk, bileklik tarzı plastik birşey yuttuğunu düşünüyordu. Görüntüye baktığımızda, son zamanlarda çok sık rastladığımız magnet boncuk yutma vakalarına benziyordu. O yüzden yatış verdik takip amaçlı; fakat yüzde 100 emin olamadık. Plastik ya da taş gibi boncuklar yutulduğu zaman öncelikle takip ediyoruz; ameliyat düşünmüyoruz. Çünkü gaita ile (dışkı) atma olasılıkları oldukça yüksek. Fakat çoklu mıknatıs yutma, acil bir vakadır. Çünkü midede, bağırsaklarda yapışıklıklara ve delinmelere sebep olabilecek potansiyele sahiptir. Bir program vasıtasıyla bunun manyetik bir cisim olduğunu fark ettik ve hastayı ameliyata aldık" dedi.
'MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA AYLARCA YAPIŞIP KALMIŞ'
Ameliyata Gastroentrologlarla beraber girdiklerini anlatan Çakmak, mideden 34 adet manyetik boncuk çıkarıldığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Endoskopi esnasında midede üç yerde delinme olduğunu gördük. Sonra cerrahi kısma geçtik. Midede, ince bağırsakla birleşmiş halde fistül dediğimiz, yapışıklığa delinmeye bağlı, üç yer tespit ettik. Aynı şekilde ince bağırsakla kalın bağırsağın başlangıç kısmında da iki yerde delinme meydana gelmişti ve bağırsaklar birbirine yapışmıştı. Bunlar çok uzun süreli yapışıklıklardı, yaklaşık 6-7 aydır o manyetik boncuklar midede ve bağırsaklarda birbirine yapışmış halde duruyordu. Toplam 66 tane manyetik boncuk çıkardık. Hastamızın delinmiş organlarını laparoskopik olarak onardık"