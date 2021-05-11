Moderna aşısının etkinliği için dikkat çeken açıklama
Japonya ilaç şirketi, ABD merkezli Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının klinik testlerden geçirilmesinin ardından güvenli ve etkili olduğu duyurdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat’ta sağlık çalışanları ile başlanan Japonya’da yeni potansiyel aşı konusunda umut verici bir gelişme yaşandı.
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ABD’li ilaç üreticisi Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkedeki klinik test sürecini yürüten Japon ilaç şirketi Takeda, aşının güvenli ve etkili olduğunun tespit edildiğini duyurdu.
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Ocak ayında başlatılan 20 yaş ve üzeri 200 Japon’un katıldığı klinik test sürecinin sonunda ikinci dozu alan deneklerde 28 gün sonra antikor üretiminde artış gözlendiği tespit edildiği belirtildi.
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Ciddi yan etkilerin saptanmadığı vurgulanırken, Takeda’nın klinik deneme sonuçlarını Japonya hükümetine sunduğu ifade edildi.
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