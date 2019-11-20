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  3. 20 Kasım 2019 13:55

Mucizevi etkileri var! İşte kilo verdiren o besinler

Dünyaca ünlü Time dergisi, hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğu gibi kilo vermeye de yardımcı olan '25 süper gıda'yı açıkladı. İşte düzenli tüketildiğinde kilo verdiren o besinler...

Mucizevi etkileri var! İşte kilo verdiren o besinler

Muz

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Mucizevi etkileri var! İşte kilo verdiren o besinler

Mercimek

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Mucizevi etkileri var! İşte kilo verdiren o besinler

Nohut

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Mucizevi etkileri var! İşte kilo verdiren o besinler

Siyah fasulye

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