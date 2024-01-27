Mutfaktaki zehirleyen tehlike! Dikkat! Bu hatayı herkes yapıyor

“Çok yerinde bir denetim, kesinlikle olması lazım çünkü tekrarlayan yağ kullanımı sağlığımız için gerçekten zararlı. Her şeyden önce oksidasyon (kimyasal değişim) oluşturuyor ve vücudumuza gerçekten toksik madde girmiş gibi düşünebiliriz. Bu yağların maksimum 2, 3’ü geçmeden kullanılması lazım. Bunlar ev için de geçerli, renk, koku değişikliği olur, içerisinde kalan partiküller olur, mutlaka değiştirilmesi lazım. Mümkünse sadece 1 kere kullanılması gerekir.”