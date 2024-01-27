Mutfaktaki zehirleyen tehlike! Dikkat! Bu hatayı herkes yapıyor
Mutfağın uzman isimleri pek çok evin mutfağında yapılan ölümcül hata için uyardı. Uzmanlar da uzun süre kullanılan yağların oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özellikle fast food tarzı işletmelerde kızartma yağlarına yönelik 81 ilde 10 gün sürecek denetimler devam ederken, uzmanlar da uzun süre kullanılan yağların oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti.
Dahiliye Uzmanı Dr. Esen Karadaş, “Çok yerinde bir denetim, tekrarlayan yağ kullanımı sağlığımız için gerçekten zararlı. Her şeyden önce oksidasyon oluşturuyor ve vücudumuza toksik madde girmiş gibi düşünebiliriz. Bu yağların maksimum 2-3’ü geçmeden kullanılması lazım” dedi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Esen Karadaş, şunları kaydetti:
“Çok yerinde bir denetim, kesinlikle olması lazım çünkü tekrarlayan yağ kullanımı sağlığımız için gerçekten zararlı. Her şeyden önce oksidasyon (kimyasal değişim) oluşturuyor ve vücudumuza gerçekten toksik madde girmiş gibi düşünebiliriz. Bu yağların maksimum 2, 3’ü geçmeden kullanılması lazım. Bunlar ev için de geçerli, renk, koku değişikliği olur, içerisinde kalan partiküller olur, mutlaka değiştirilmesi lazım. Mümkünse sadece 1 kere kullanılması gerekir.”