Nargile sandığınız kadar masum değil !
Uzman doktorlar nargilenin zararları konusunda çağrılarına devam ediyor. Nargilenin bir seansının 100 sigaraya eşit olduğu ifade edildi.
Isıtılan tütün ürünleri, e-sigara ve nargilenin zararları sadece bağımlılıkla kalmıyor. Hava yollarının bozulmasına ve kalıcı bronşit hastalığının oluşmasına da sebep oluyorlar.
e-sigara ve nargilede olduğu gibi yanmayan tütün, doğal haliyle de kanser yapıcı birçok madde içeriyor.
Nikotin, dünyada bilinen en kuvvetli bağımlılık maddesi ve en kuvvetli zehirdir. Kokain ve alkol bağımlılığından daha güçlüdür. Sigara ile az miktarda nikotin alınıyor; ama nikotin sıvı olarak içilirse ölüme neden olabilir.