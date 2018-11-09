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  3. 09 Kasım 2018 13:39

Nargile sandığınız kadar masum değil !

Uzman doktorlar nargilenin zararları konusunda çağrılarına devam ediyor. Nargilenin bir seansının 100 sigaraya eşit olduğu ifade edildi.

Nargile sandığınız kadar masum değil !

Isıtılan tütün ürünleri, e-sigara ve nargilenin zararları sadece bağımlılıkla kalmıyor. Hava yollarının bozulmasına ve kalıcı bronşit hastalığının oluşmasına da sebep oluyorlar.

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Nargile sandığınız kadar masum değil !

e-sigara ve nargilede olduğu gibi yanmayan tütün, doğal haliyle de kanser yapıcı birçok madde içeriyor.

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Nargile sandığınız kadar masum değil !

Nikotin, dünyada bilinen en kuvvetli bağımlılık maddesi ve en kuvvetli zehirdir. Kokain ve alkol bağımlılığından daha güçlüdür. Sigara ile az miktarda nikotin alınıyor; ama nikotin sıvı olarak içilirse ölüme neden olabilir.

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Nargile sandığınız kadar masum değil !

Nikotin bağımlılığı insan beyninin henüz gelişmeye devam ettiği 18-21 yaşlarda beynin fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerinin değişmesine sebep olur. Bu yaşlarda edinilen bağımlılık ömür boyu devam eder. Türkiye'de özellikle üniversite gençliğinin yarısı nargile kullanıyor.

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