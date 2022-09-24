Ne koronavirüs ne de maymun çiçeği virüsü! Bu yılki kabusumuz da bu!
Uzmanlar yıl daha erken ve daha çok görülmesi beklenen grip vakaları için uyardı. Grip vakalarının bu sene daha ağır seyredeceği tahmin ediliyor.
Okulların açılması ve havaların soğumaya başlamasıyla solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmaya başladı.
Son iki yılda koronavirüs nedeniyle uygulanan kapanma, sosyal mesafe ve maske kullanımı uygulamaları sonucunda solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir düşüş olmuştu.
Ancak normalleşme adımları ve insan hareketliliğin artmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonları yeniden yoğun bir şekilde görülmeye başlandı.
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, pandemi döneminde grip (influenza) vakalarının da neredeyse hiç görülmediğini belirterek “İnsanlar iki yıldır griple karşılaşmadıkları için toplumda gribe karşı bağışıklık düzeyi azaldı. Bu sene de bir bağışıklık boşlaması var. Bu nedenle bu sene daha erken ve daha çok grip vakası göreceğimiz olası” diye konuştu.