Ne koronavirüs ne de maymun çiçeği virüsü! Bu yılki kabusumuz da bu!

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, pandemi döneminde grip (influenza) vakalarının da neredeyse hiç görülmediğini belirterek “İnsanlar iki yıldır griple karşılaşmadıkları için toplumda gribe karşı bağışıklık düzeyi azaldı. Bu sene de bir bağışıklık boşlaması var. Bu nedenle bu sene daha erken ve daha çok grip vakası göreceğimiz olası” diye konuştu.