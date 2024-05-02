Öfke ile kalp krizi arasındaki bağ belli oldu
Araştırmacılar, kısa süreli öfke patlamalarının kalp krizini nasıl tetiklediğini ortaya çıkardı.
Kaynak: AA
AA’nın haberine göre araştırmacılar bireylerin olumsuz duygulara kapılmasının ardından damarlarının ne kadar iyi genişleyebildiğini, damarları kaplayan endotel hücrelerinin hasar görüp görmediğini ve kendilerini tamir edip edemediklerini inceledi.
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Çalışma kapsamında kalp hastalıkları, ciddi ruh sağlığı sorunları veya diğer kronik hastalıkları olmayan 280 genç erişkin birey seçildi.
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Kan basıncı ile kalp atış hızı ölçümlerinin yanı sıra endotel hücre sağlığını tespit edebilmek için laboratuvar ortamında testler yapıldı.
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Testlerin ardından gruplara ayrılan bireylerden, 8 dakika boyunca öfke, kaygı ve üzüntü hissi uyandıran anılarını hatırlamaları ve bunları yüksek sesle paylaşmaları istendi.
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