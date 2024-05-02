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Öfke ile kalp krizi arasındaki bağ belli oldu

Araştırmacılar, kısa süreli öfke patlamalarının kalp krizini nasıl tetiklediğini ortaya çıkardı.

Kaynak: AA
Öfke ile kalp krizi arasındaki bağ belli oldu - Resim: 1

AA’nın haberine göre araştırmacılar bireylerin olumsuz duygulara kapılmasının ardından damarlarının ne kadar iyi genişleyebildiğini, damarları kaplayan endotel hücrelerinin hasar görüp görmediğini ve kendilerini tamir edip edemediklerini inceledi.

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Öfke ile kalp krizi arasındaki bağ belli oldu - Resim: 2

Çalışma kapsamında kalp hastalıkları, ciddi ruh sağlığı sorunları veya diğer kronik hastalıkları olmayan 280 genç erişkin birey seçildi.

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Öfke ile kalp krizi arasındaki bağ belli oldu - Resim: 3

Kan basıncı ile kalp atış hızı ölçümlerinin yanı sıra endotel hücre sağlığını tespit edebilmek için laboratuvar ortamında testler yapıldı.

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Öfke ile kalp krizi arasındaki bağ belli oldu - Resim: 4

Testlerin ardından gruplara ayrılan bireylerden, 8 dakika boyunca öfke, kaygı ve üzüntü hissi uyandıran anılarını hatırlamaları ve bunları yüksek sesle paylaşmaları istendi.

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