Ölüm oranı en hızlı artan hastalık! KOAH alevlenmesi nedir?

ÖLÜM ORANI EN HIZLI ARTAN HASTALIK

KOAH'ın Tüm dünya için çok önemli bir global halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Mecit Süerdem, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre ölüm oranı en hızlı artan hastalıktır. Dünyada yaklaşık 600 milyona yakın KOAH hastası olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca bu hastaların dışında tanı almamış olan milyonlarca KOAH hastasının daha olduğu düşünülüyor. Çünkü KOAH sinsi ilerleyen bir hastalık ve bu nedenle hastaların üçte ikisi tanı almıyor. KOAH sıklığı gelişmiş ülkelerde azalırken, gelişmekte olan ülkelerde artış gösteriyor. Ülkemizde en iyimser tahminle 5 milyon KOAH'lı var. Önümüzdeki 30 yıl içinde KOAH görülme sıklığı daha da artış gösterecek. KOAH erkeklerde kadınlardan çok daha sık oranla görülür. Ancak gelecekte kadınlarda da önemli artış göstereceği tahmin ediliyor. KOAH günümüzde üçüncü en sık ölüm nedenidir. Tüm bu rakamlar, KOAH'ın teşhis ve tedavisinin önemli bir ekonomik maliyete neden olduğunu gösteriyor” şeklinde konuşuyor.