Omicron aşısından kötü haber! Son araştırma hayal kırıklığı yarattı
Dünyada baskın varyant haline gelen Omicron'a karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken ABD'de yapılan bir çalışma hayal kırıklığı yarattı. Omicron varyantını hedef almak için geliştirilen özel Covid-19 aşılarının bir faydası olmayabileceği öne sürüldü.
ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüleri'nin Aşı Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan çalışma, orijinal aşı uygulanan primatların, Omicron varyantını hedef alarak dizayn edilmiş aşının uygulandığı hayvanların akciğerlerde benzer koruma seviyelerine sahip olduğunu gösterdi.
MODERNA'NIN AŞILARI KARŞILAŞTIRILDI
Çalışma, Moderna'nın orijinal Covid-19 aşısı ve Omicron varyantına dayalı bir güçlendirici aşısıyla yapıldı.
ÜRETİLEN ANTİKORLAR ARASINDA BİR FARK YOK
Hayvanlardan alınan kanın incelenmesi, ölçülebilir bağışıklık tepkilerinin çoğunun örneğin nötralize edici antikor seviyelerindeki artışların, hangi aşının verildiğine bakılmaksızın önemli ölçüde farklı olmadığını gösterdi.
DAHA FAZLA KORUMA SAĞLAMAYACAK
Çalışmanın yazarları, "Bu nedenle, bir Omicron aşısı, mevcut Moderna aşısı ile yapılan bir takviye ile karşılaştırıldığında daha fazla bağışıklık veya koruma sağlamayabilir" dedi.