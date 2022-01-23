Omicron varyantında ''süper bağışıklık'' müjdesi

Dünya çapında baskın varyant olan Delta ile mücadele ve aşılma devam ederken Omicron'un ortaya çıkması hesapları tamamen karıştırmıştı ancak bilim insanlarının yaptıkları son araştırma Delta'nın baskın olduğu zamana ait kanıtların Omicron için de geçerli olabileceğini gösteriyor.