Organ naklinde devrim niteliğinde hamle: Domuz böbreği insan vücudunda çalıştırıldı...

Yaptıkları açıklamada, “Cerrahlar, nörolojik kriterlere göre ölü ilan edilen ve solunum cihazı desteğinde atan kalbi olan bir adama, 32 gün sonra iyi çalışmaya devam eden genetiğiyle oynanmış bir domuz böbreği nakletti. Bu, genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğinin bir insanda işlev gördüğü en uzun süreyi temsil ediyor” ifadelerini kullanıldı. Bilim insanları, domuz böbreğinin nakil sonrasında hemen idrar üremeye başladığının altını çizdi.