Organ naklinde devrim yaratacak gelişme: Ölü hücreleri yeniden canlandırıldı

Independent Türkçe'de yer alan habere göre hayvanların OrganEx’e bağlanmasından 6 saat sonra bile kalp, karaciğer ve böbrek dahil olmak üzere birçok bölgede belirli temel hücresel işlevlerin aktif kaldığı görüldü.

Bu son teknoloji daha da geliştirildiğinde insan organlarının daha uzun süre korunmasını sağlayabilir ve organ nakli bekleyen birçok insanın prosedürden yararlanması mümkün olabilir.