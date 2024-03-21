Oruçluyken baş ağrısı çekenler dikkat! İftar ve sahurda bunları tüketin

Onultan, "Oruç tutarken gün boyunca su ve yemek tüketememe durumu, dehidrasyon ve düşük kan şekerine neden olabilir, bu da baş ağrısına yol açabilir. Çay ve kahve içememenin neden olduğu kafein yoksunluğu baş ağrısına sebebiyet verebilir. Ramazan ayında sahur ve iftar vakitleri arasındaki kısa süre içinde uyuma şartları değişebilir. Yeterli uyku alamamak, baş ağrısı riskini artırabilir. Oruç tutmak, özellikle uzun günlerde, stres ve yorgunluğa neden olabilir. Bu da baş ağrısına zemin hazırlayabilir.İftar ve sahur öğünlerindeki değişiklikler, bazı kişilerde baş ağrısına neden olabilir. Örneğin, aşırı yağlı veya şekerli yiyeceklerin tüketilmesi baş ağrısına zemin hazırlayabilir" diye konuştu.