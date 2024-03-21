Oruçluyken baş ağrısı çekenler dikkat! İftar ve sahurda bunları tüketin
Ramazan ayında oruç tutarken baş ağrısı sık görülebiliyor. Açık ve susuzluğun baş ağrısına neden olabileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, iftar ve sahurda tüketilmesi gereken besinleri sıraladı.
Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, Ramazan ayında oruç tutarken sık görülen baş ağrılarını önlemenin yollarını anlattı.
Onultan, "Oruç tutarken gün boyunca su ve yemek tüketememe durumu, dehidrasyon ve düşük kan şekerine neden olabilir, bu da baş ağrısına yol açabilir. Çay ve kahve içememenin neden olduğu kafein yoksunluğu baş ağrısına sebebiyet verebilir. Ramazan ayında sahur ve iftar vakitleri arasındaki kısa süre içinde uyuma şartları değişebilir. Yeterli uyku alamamak, baş ağrısı riskini artırabilir. Oruç tutmak, özellikle uzun günlerde, stres ve yorgunluğa neden olabilir. Bu da baş ağrısına zemin hazırlayabilir.İftar ve sahur öğünlerindeki değişiklikler, bazı kişilerde baş ağrısına neden olabilir. Örneğin, aşırı yağlı veya şekerli yiyeceklerin tüketilmesi baş ağrısına zemin hazırlayabilir" diye konuştu.
ORUÇ TUTARKEN STRESTEN KAÇINMAYA ÇALIŞIN
Baş ağrısının genellikle hafif ve geçici olabileceğini belirten Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, bazı durumlarda geçmek bilmeyen baş ağrılarıyla başa çıkmak için önerilerde bulundu:
"Gün boyunca yeterli su içmek dehidrasyonu önleyebilir. İftar ve sahur arasında su içmeye özen gösterin. Kafein içeren içeceklerden kaçının çünkü bunlar dehidrasyona yol açabilir. Kafein tüketimi yüksek olanların, oruç tutmaya başlamadan önce kafeini yavaş yavaş azaltmaları gerekir. İftar ve sahurda dengeli ve sağlıklı besinleri tercih edin. Aşırı yağlı, şekerli veya tuzlu yiyeceklerden kaçının. Kan şekerini dengede tutmak için lifli gıdaları ve kompleks karbonhidratları tercih edebilirsiniz.