Oruçluyken baş ağrısı çekenlere ilaç gibi gelecek öneriler

“Oruçluyken, gün içerisinde uzun saatler gıda ve su alımı yapılmaması baş ağrısına neden olabilir. Bir de baş ağrısına neden olabilecek diğer faktörler varsa baş ağrısı daha da can sıkıcı olabiliyor. Baş ağrısı başladığında karanlık ve sessiz bir odada uzanmak baş ağrısının hafiflemesini sağlayabilir. Yapay ışıklar baş ağrısının artmasına neden olacaktır bu nedenle mümkün olduğunca yapay ışık olan ortamda bulunulmamalı. Açık havada yürüyüş yapmak da baş ağrısına iyi gelebilir. Nefes ve gevşeme egzersizleri, baş bölgesine soğuk uygulamalar baş ağrısını hafifletebilir”