Orucu kilo vermek için tutacaklar dikkat: Uzmanlar uyardı
Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz Ülkü, orucu bir kilo verme yöntemi olarak görenleri sağlık açısından tehlikeli olduğu konusunda uyardı.
Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutacaklar için doğru beslenme konusunda uyarılarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz Ülkü, kilo verme amacı ile oruç tutmayı önermediklerini söyledi. İftar ve sahurda tüketebilecek besinlere değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz Ülkü, “Oruç döneminde kilo verenler kadar kilo alanları da görebiliyoruz. Diyetisyen kontrollünde bu süreçte kilo verebilmek de mümkün ama sadece kilo vermek için oruç tutmayı önermiyoruz. Çünkü orucun amacı farklı. Mümkün olduğunca yani ekstra bir durum olmadığı sürece sahura kalkılmasını öneriyoruz. Sahura kalkılmadığı takdirde gece yiyip yatan grupta iftar ile sahur yemeği arasında çok kısa bir zaman dilimi oluşuyor. Bu da metabolizmayı olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden muhakkak sahura kalkılması gerekiyor. İftar ile sahur arası ne kadar uzun olur ise metabolizma açısından o kadar iyi olacaktır” dedi.
“SAHURDA YAĞLI, SALÇALI, TUZLU, BAHARATLI BESİNLER TÜKETİLMEMELİ”
Sahurda özellikle tüketilmemesi gereken besinlerin kişiyi susatacak besinler olduğuna değinen Elif Topuz Ülkü, “Gün boyu bizi tok tutacak besinleri tercih etmemiz gerekiyor. Bunların başında protein grubu yer alıyor. Yumurta, peynir, tam buğday ekmeğiyle yapılmış kepekli bir tost, yulaf, yoğurt veya 1 kase taze meyvelerden yapılmış bir karışım tercih edilebilir. Bunların aksine susatacak grupta yer alan yağ giren kızartma, salçalı veya iftardan kalan yemeklerin tüketilmesini çok fazla tavsiye etmiyoruz. Özellikle baharat, acı ve tuzlu grubun tercih edilmemesi gerekiyor” dedi.
“SU TEK SEFERDE DEĞİL YUDUM YUDUM TÜKETİLMELİ”
Ramazan ayında su tüketiminin önemine de değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, şu tavsiyelerde bulundu: “Sahurda en az yarım litre tüketilmeli. Tek seferde içildiğinde şişkinlik ve hazımsızlık yapacağından yudum yudum tüketilmesini öneriyoruz.
İftarla birlikte yatana kadar 1 - 1,5 litrenin tamamlanmasını istiyoruz. Minimum 1,5 litre ama fiziksel aktivite gibi ekstra su tüketilmesinin artırılması gereken bazı durumlarda 2 ila 2,5 litrenin üzerine çıkılmasını tavsiye ediyoruz”.