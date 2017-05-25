Orucun bilinmeyen faydaları
Oruç tutmak sadece ibadet değilmiş ! İşte çok ilginç bilgiler
Fazla yemenin getirdiği zararlar önlenir Oruç tutmak, fazla yemenin getireceği sağlık problemlerini ortadan kaldırıyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde periyodik olarak yapılmış az beslenmenin farelerin ömrünü uzattığı gösterilmiş. İnsanlar için de aynı şekilde periyodik olarak oruç tutmak fazla yemenin getireceği obezite gibi sağlık problemlerini ortadan kaldıracağı için yaşam süresini kısaltacak faktörleri ortadan kaldırır. Vücut toksinlerden arınır.
Faydalı enzimler uyarılıyor Oruç tutarken özellikle yağların yıkılmasıyla ilgili enzim sistemleri adeta antrenman yaparmış gibi uyarılmakta böylece daha hızlı yağ yıkımı yapabilecek hale gelmekte. Enzimlerin, bu aktif ve uyarılmış hali oruç bittikten sonra da bir süre daha devam edebilmektedir. Oruçluyken karaciğer normal zamanda yapmayı bıraktığı veya azalttığı bazı faydalı metabolik aktiviteleri tekrar yapmaya başlar. Bunlardan birkaçı diğer maddelerden glikoz oluşturmak (glukoneogenez), karaciğerde depolanmış bekleyen glikoz depolarını kullanıma sunmak (glikojenoliziz) ve yağ depolarının yıkılarak kullanımını hızlandırmaktır.
Başımız ağrıyor ama… Beyin normal zamanlarda sadece glikoz kullanırken oruç dönemlerinde yağların yıkılması sonucu oluşan keton cisimlerini kullanmayı yeniden hatırlar. Birkaç gün süren bu adaptasyon sırasında oruç tutanlarda geçici olarak baş ağrısı olabiliyor.