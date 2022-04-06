Pandemide sona doğru... Yoğun bakım servisleri bir bir kapanıyor
Pandeminin başından bu yana yoğun bakımlardaki hasta sayılarında en düşük seviyeye ulaşıldığı açıklandı. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Covid için ayrılan yoğun bakımların kapatılmaya başlandığını söyledi.
Türkiye, yeni tip corona virüs (Covid-19) yoğun bakım doluluk oranlarında, pandeminin başından bu yana belki de ilk kez en dip noktayı gördü.
Aşılanma ve hafif seyirli yeni varyantlarla beraber, Covid enfeksiyonunda hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı oldukça azaldı.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üçte bir oranındaki Covid yoğun bakım doluluk oranının, bu hafta daha da düşeceğini hatırlattı.
Demirkıran, "Türkiye genelinde yoğun bakımlarda Covid hastaları gerçekten çok azaldı. Çoğu merkezde Covid yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor ve artık elektif dediğimiz, pandemi nedeniyle ertelenen cerrahi hastalarımız için yataklar hazırda bekletiliyor" dedi.