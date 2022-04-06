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Pandemide sona doğru... Yoğun bakım servisleri bir bir kapanıyor

Pandeminin başından bu yana yoğun bakımlardaki hasta sayılarında en düşük seviyeye ulaşıldığı açıklandı. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Covid için ayrılan yoğun bakımların kapatılmaya başlandığını söyledi.

Pandemide sona doğru... Yoğun bakım servisleri bir bir kapanıyor - Resim: 1

Türkiye, yeni tip corona virüs (Covid-19) yoğun bakım doluluk oranlarında, pandeminin başından bu yana belki de ilk kez en dip noktayı gördü.

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Pandemide sona doğru... Yoğun bakım servisleri bir bir kapanıyor - Resim: 2

Aşılanma ve hafif seyirli yeni varyantlarla beraber, Covid enfeksiyonunda hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı oldukça azaldı.

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Pandemide sona doğru... Yoğun bakım servisleri bir bir kapanıyor - Resim: 3

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üçte bir oranındaki Covid yoğun bakım doluluk oranının, bu hafta daha da düşeceğini hatırlattı.

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Pandemide sona doğru... Yoğun bakım servisleri bir bir kapanıyor - Resim: 4

Demirkıran, "Türkiye genelinde yoğun bakımlarda Covid hastaları gerçekten çok azaldı. Çoğu merkezde Covid yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor ve artık elektif dediğimiz, pandemi nedeniyle ertelenen cerrahi hastalarımız için yataklar hazırda bekletiliyor" dedi.

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