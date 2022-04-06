Pandemide sona doğru... Yoğun bakım servisleri bir bir kapanıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üçte bir oranındaki Covid yoğun bakım doluluk oranının, bu hafta daha da düşeceğini hatırlattı.