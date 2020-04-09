Piyasada ''yıkanabilen maske'' olarak satılan maskeleri boş yere takmayın!
Koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana maske kullanımı kafa karıştıran konular arasında yer alıyor. Onedio ekibinin bilimsel ve güvenilir kaynaklar ışığında yaptığı derleme kafa karışıklığını gideriyor:
Covid-19 salgını süresince sürekli maskelere dair bir şeyler duyuyoruz her yerde maskeler satılıyor...
Ama ortada bir karmaşa var. Bazısı bu maskelerin virüsü taşıyanlara faydası olmadığını, bazısı ise sadece virüsü taşıyanların takması gerektiğini söylüyor. Tabii farklı maske tipleri de denkleme dahil olunca hiçbirimiz bu maske konuda sağlıklı bilgiye sahip değiliz.
Öncelikle kolay ulaşabildiğimiz cerrahi maskelerle başlayalım. Bu maskeler koronavirüsün bünyeye girişini önlüyor mu? Cerrahi maskeler, bu maskeyi takan kişinin sahip olduğu virüsü yahut mikropları yaymasını durdurmak için kullanılabilir. Yani takan kişi eğer koronavirüse sahipse size bulaşmasını engeller. Bunun yanında bu maskeyi takan kişilerin koronavirüsten korunmasına dair özel bir araştırma yok fakat yan kısımlarındaki boşluk, tam koruyucu özelliğinin olmadığını zaten gösteriyor.
Yani cerrahi maske taktıktan sonra 'virüs bana bulaşmaz, maskem var' gibi bir rahatlığa kapılmak şimdilik mantıklı görünmüyor. Bunun yanında ucuza temin edilebilmesi, nefes alıp vermeyi kolaylaştırması açısından gündelik olarak kullanımı rahat olduğu için her halükarda kullanılması faydalı olacaktır.
Kağıt nitelikli maskelerin koruyuculuğu nedir?
Bu maskelerde filtre katmanı bulunmadığı için ne koronavirüsün bünyeye girişini engeller ne de bünyeden çıkışını. Yani takıp takmamanız arasında çok ciddi bir fark yok, sağladığı korumanın minimum seviyede olduğunu hatırlamak gerekiyor.
Salgın süresince en az etkili olan kağıt maskeyle dışarı çıkmak pek de akıllıca olmayabilir.