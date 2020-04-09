Piyasada ''yıkanabilen maske'' olarak satılan maskeleri boş yere takmayın!

Kağıt nitelikli maskelerin koruyuculuğu nedir?

Bu maskelerde filtre katmanı bulunmadığı için ne koronavirüsün bünyeye girişini engeller ne de bünyeden çıkışını. Yani takıp takmamanız arasında çok ciddi bir fark yok, sağladığı korumanın minimum seviyede olduğunu hatırlamak gerekiyor.



Salgın süresince en az etkili olan kağıt maskeyle dışarı çıkmak pek de akıllıca olmayabilir.

