Ramazan ayı için beslenme önerileri: İşte gün boyu tok tutan besinler

11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olarak görülen Ramazan ayında Türkiye ve dünyada milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. 2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü son bulacak.