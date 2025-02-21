Ramazan ayında bu gıdalardan uzak durun

"Bilgiler çöpe gidecek"

Diyet ve beslenme konusunda konuşulan bilgilerin birçoğu gelecekte çöpe gideceğini belirten Dinççağ, "Enginar karaciğeri temizliyor, domates prostat kanserini önlüyor, et suyu paça için bağışıklık sisteminiz güçleniyor gibi abartılı, bilimsel olarak sadece gözlem veya iddiadan ibaret magazinsel haberler belki yarınlarda çok da inandırıcı bulunmayacaktır. Diyet ve beslenme konusundaki bugün konuştuğumuz bilgilerimizin birçoğu gelecekte çöpe gidecektir. Ancak, beslenmenin ana kuralları, yarın da değerini koruyacak, gelecekte de bilgilerimizin temelini teşkil edecektir. Sağlıklı olabilmenin birinci şartı, ihtiyacımız kadar kalori almalıyız. Ne fazla ne eksik. Vücudumuzun ihtiyacı olan, vitamin, mineral, antioksidan ve lif(posa) karşılanmalıdır. Yemeklerimizde kötü, aterojen yağlardan uzak durmalıyız. Rafine şekerlerden kaçınılmalı, daha az tuz kullanmalıyız. Kronik hastalığı olanlar için hastalıkları ile ilgili özel diyetler, beslenme önerileri vardır" diye konuştu.