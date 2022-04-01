Ramazan ayında mide sorunlarına dikkat: Mide sorunları için nelere dikkat etmeliyiz?

Sahurun bir kahvaltı öğünü olarak planlanması gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Tost, gözleme, omlet, süt, salatalık, domates, yeşillikler tercih edebilirsiniz. Sahurda meyve tüketimi de gün içindeki tatlı isteğinin baskılanmasına yardımcı olacaktır. Posalı besinler de uzun süreli tokluk sağlar; bu nedenle tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği ve kepekli ekmek dönüşümlü tercih etmelisiniz. Posanın diğer kaynaklarından biri de yulaftır. Yulaf; kan şekerini düzenlemede, kolesterol seviyelerini düşürmede ve kabızlığı önlemede çok ideal bir besindir. Tok tutucu özelliği önemli etkisi nedeniyle de Ramazan ayında özellikle sahurda yoğurt veya süt ile birlikte veya salatalara ekleyerek tüketilebilirsiniz” açıklamasında bulundu.