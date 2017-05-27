Ramazan'da bu yiyeceklere sofralarınızda yer açın
Ramazan ayı başlıyor. Kan şekerini hızlı yükseltmeyen besinleri tercih ederek Ramazan'ı çok daha sağlıklı geçirebilirsiniz. İşte Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarından eksik etmemeniz gereken yiyecekler
YUMURTA
Protein deposu olan yumurta hem besleyici özelliği hem de uzun süre tok tutması ile sahurda tüketmeniz gereken besinler arasında ilk sırada yer alıyor.
ELMA
Harika bir lif deposu olan elma içerisindeki yararlı vitaminlerle gözde meyveler arasında. Sahurda bir elma yiyerek hem açlık hissinizi önleyebilir hem de rahat bir sindirim gerçekleştirebilirsiniz.