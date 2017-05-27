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  3. 27 Mayıs 2017 11:45

Ramazan'da bu yiyeceklere sofralarınızda yer açın

Ramazan'da bu yiyeceklere sofralarınızda yer açın

Ramazan ayı başlıyor. Kan şekerini hızlı yükseltmeyen besinleri tercih ederek Ramazan'ı çok daha sağlıklı geçirebilirsiniz. İşte Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarından eksik etmemeniz gereken yiyecekler

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Ramazan'da bu yiyeceklere sofralarınızda yer açın

YUMURTA

Protein deposu olan yumurta hem besleyici özelliği hem de uzun süre tok tutması ile sahurda tüketmeniz gereken besinler arasında ilk sırada yer alıyor.

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Ramazan'da bu yiyeceklere sofralarınızda yer açın

ELMA

Harika bir lif deposu olan elma içerisindeki yararlı vitaminlerle gözde meyveler arasında. Sahurda bir elma yiyerek hem açlık hissinizi önleyebilir hem de rahat bir sindirim gerçekleştirebilirsiniz.

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Ramazan'da bu yiyeceklere sofralarınızda yer açın

BADEM

Mineral ve protein yönünden oldukça besleyici olan bademe Ramazan ayı boyunca sofralarınızda yer açın. Pek çok faydası olan badem tokluk hissi vermesi ile de tercih sebebi.

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