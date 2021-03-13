Rasim Öztekin'in ani ölümü korkutan gerçeği ortaya çıkardı
Tam 1 yıldır hayatımızda olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 29 bin 290 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak, son 1 yılda Türkiye'de ölüm sayılarının artmasının tek nedeni, bu virüse yakalanmış olmak değil. Bir başka neden ise virüse yakalanma korkusu.
Tam 1 yıldır hayatımızda olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 29 bin 290 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak, son 1 yılda Türkiye'de ölüm sayılarının artmasının tek nedeni, bu virüse yakalanmış olmak değil. Bir başka neden ise virüse yakalanma korkusu.
Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatının ardından yakın arkadaşı sanatçı Demet Akbağ'ın, "Koronavirüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş" açıklamaları pandemi döneminde hastanelere gitme korkusunu tekrar gündeme getirdi.
Salgın dolayısıyla hastanelerden uzak duran ve şikayetleri olmasına rağmen, doktora başvurmaktan çekinen kişilerin sayısı, her geçen gün artıyor. Özellikle hayati önem taşıyan kalp rahatsızlıklarına bağlı hastalıklarda, tedavi için geç kalınması, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor.
Yapılan araştırmalar ise, Türkiye'de pandemi döneminde evde ani ölüm riskinin yüzde 15 artığını gösteriyor. Şikayetleri olmasına rağmen acile giden hasta sayısında da, yüzde 50 azalma var.