Rus aşı firmasından dikkat çeken karar: Gönüllü alımını durdurdu

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının, tescil sonrası klinik araştırmaya katılan gönüllü sayısını, mevcut 31 bin kişi ile sınırlandırma kararının alındığı ifade edildi.

