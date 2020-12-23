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  3. 23 Aralık 2020 21:56

Rus aşı firmasından dikkat çeken karar: Gönüllü alımını durdurdu

Rusya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V’nin testleri için yeni gönüllü alımını durdurduğunu açıkladı.

Rus aşı firmasından dikkat çeken karar: Gönüllü alımını durdurdu

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının, tescil sonrası klinik araştırmaya katılan gönüllü sayısını, mevcut 31 bin kişi ile sınırlandırma kararının alındığı ifade edildi.

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Rus aşı firmasından dikkat çeken karar: Gönüllü alımını durdurdu

Gözlemlerin, protokollere uygun şekilde en az 6 ay süreceği kaydedilen açıklamada, “Araştırmaya yeni gönüllü alımı yapılmayacak” dendi.

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Rus aşı firmasından dikkat çeken karar: Gönüllü alımını durdurdu

Mevcut gönüllü sayısının, “aşının uzun vadeli güvenlik profilini ve koruma etkinliğini tümüyle araştırma imkanını sağladığı” kaydedildi.

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Rus aşı firmasından dikkat çeken karar: Gönüllü alımını durdurdu

Alınan bu kararın tamamıyla uluslararası düzenleyici uygulamalara uygun olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanlığı, bazı yabancı aşı geliştirici şirketlerin de son zamanlarda gönüllü sayısını kısıtlama kararı aldığına dikkat çekti.

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