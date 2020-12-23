Rus aşı firmasından dikkat çeken karar: Gönüllü alımını durdurdu
Rusya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V’nin testleri için yeni gönüllü alımını durdurduğunu açıkladı.
Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının, tescil sonrası klinik araştırmaya katılan gönüllü sayısını, mevcut 31 bin kişi ile sınırlandırma kararının alındığı ifade edildi.
Gözlemlerin, protokollere uygun şekilde en az 6 ay süreceği kaydedilen açıklamada, “Araştırmaya yeni gönüllü alımı yapılmayacak” dendi.
Mevcut gönüllü sayısının, “aşının uzun vadeli güvenlik profilini ve koruma etkinliğini tümüyle araştırma imkanını sağladığı” kaydedildi.