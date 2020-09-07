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  3. 07 Eylül 2020 15:37

Rusya'daki aşı denemelerinde ilk sonuçlar

Rus bilim insanları, ürettikleri koronavirüs aşısının ilk denemelerinde bağışıklık tepkisi olduğunu ve ciddi yan etkinin görülmediğini bildirdi.

Rusya'daki aşı denemelerinde ilk sonuçlar

Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan Rus aşısıyla ilgili ilk ayrıntılı çalışmaya göre, aşı denemesine katılan bireylerin tümünde virüse karşı mücadele edebilecek bir bağışıklık tepkisi oluştu ve ciddi bir yan etki görülmedi.

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Rusya'daki aşı denemelerinde ilk sonuçlar

Rusya aşının Ağustos ayında ülke içinde kullanımına izin vermiş ve yapılan denemelerin sonuçları yayınlanmadan aşı kullanımına izin veren ilk ülke olmuştu.

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Rusya'daki aşı denemelerinde ilk sonuçlar

Uzmanlar, çok küçük ölçekli olduğunu söyledikleri deneylerin, aşının etkisi ve güvenliğini kanıtlamak bakımından yetersiz olduğunu söylüyorlar.

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Rusya'daki aşı denemelerinde ilk sonuçlar

Fakat yayınlanan ilk sonuçlar, Rusya'da şimdiye kadar duyulan kuşkulara bir yanıt olarak görüldü ve memnuniyetle karşılandı.

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