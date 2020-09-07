Rusya'daki aşı denemelerinde ilk sonuçlar
Rus bilim insanları, ürettikleri koronavirüs aşısının ilk denemelerinde bağışıklık tepkisi olduğunu ve ciddi yan etkinin görülmediğini bildirdi.
Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan Rus aşısıyla ilgili ilk ayrıntılı çalışmaya göre, aşı denemesine katılan bireylerin tümünde virüse karşı mücadele edebilecek bir bağışıklık tepkisi oluştu ve ciddi bir yan etki görülmedi.
Rusya aşının Ağustos ayında ülke içinde kullanımına izin vermiş ve yapılan denemelerin sonuçları yayınlanmadan aşı kullanımına izin veren ilk ülke olmuştu.
Uzmanlar, çok küçük ölçekli olduğunu söyledikleri deneylerin, aşının etkisi ve güvenliğini kanıtlamak bakımından yetersiz olduğunu söylüyorlar.