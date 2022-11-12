Sadece C vitamini yetmez: İşte bağışıklık sistemini çelik gibi yapan besinler

Sağlıklı kalmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak her zaman önemli olsa da kış aylarında daha bir önem kazanıyor. Uzmanlar bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa, enfeksiyon hastalıklarını nispeten daha hafif geçirilebileceğine dikkat çekiyor.