Sadece C vitamini yetmez: İşte bağışıklık sistemini çelik gibi yapan besinler
Havaların soğumasıyla birlikte üst solunum enfeksiyonları sık görülmeye başlandı. Uzmanlar güçlü bağışıklık sistemi için tüketilmesi gereken besinleri açıkladı.
Sağlıklı kalmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak her zaman önemli olsa da kış aylarında daha bir önem kazanıyor. Uzmanlar bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa, enfeksiyon hastalıklarını nispeten daha hafif geçirilebileceğine dikkat çekiyor.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; kış boyunca burun akıntısıyla yatağa hapsolmak istemeyen kişilerin, vücudunu sağlık sorunlarına karşı mücadeleye hazırlaması gerekiyor.
Harvard Üniversitesi'nin sağlık hakkında bilgiler veren birimi Harvard Health, bağışıklığı güçlendirmek için takviye ürünler ya da sarımsak ve zencefil gibi "bağışıklığı güçlendiren yiyecekler" tüketmek zorunda olunmadığını belirtiyor. Bunun yerine gerekli besinleri içeren çok yönlü bir beslenme düzeni oturtulabilir.
Akademik tıp merkezi Mayo Clinic, C vitamini haricinde besin açısından zengin, bağışıklık güçlendirici besin düzeninin pek çok farklı şekilde oluşturulabileceğini düşünüyor.
Harvard Health ve Britanya Beslenme Vakfı'nın (British Nutrition Foundation) bağışıklık güçlendirici gıdalar için verdiği örnekler şöyle:
Turunçgiller de bağışıklığa iyi gelen önemli vitaminlerden C'yle dolu. Bunlar arasında portakal, greyfurt ve mandalina var.