Sağlık versin diye tüketilen bitki çaylarının içinden çıkanlar şoke etti
Türkiye'de sağlık versin diye ya da zayıflamak için tüketilen bitki çaylarındaki büyük risk gözler önüne serildi. Meğer genelde sağlıklı bir yaşam için tercih edilen bitki çayları göründüğü kadar masum değilmiş...
Kaynak: İHA
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Son yıllarda çeşitli amaçlarla kullanımı giderek artan bitki çayları, fayda sağladığı gibi olumsuz yan etkilere de neden olabiliyor.
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Bağışıklığı desteklemek, zayıflamak, cinsel gücü artırmak gibi nedenlerle kullanılan bitki çaylarının etkisinin kişiden kişiye farklılık gösterdiği konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Oğuzhan Öztürk, önemli bilgiler verdi.
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Doç. Dr. Oğuzhan Öztürk, bazı bitki çaylarının içine ilaç karıştırıldığını belirterek bu tarz bitkisel ürünlerin güvenli yerlerden alınması gerektiği uyarısında bulundu.
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