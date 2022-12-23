Sağlıklı diye içiyoruz ama... Uzmanlar uyardı!
Maden suyu içerken yapılan bir alışkanlık meğer hatalıymış. Maden suyunun besin değerini uçuran bu hata için uzmanlardan kritik bir uyarı geldi.
Maden suları, sağlık için gerekli olan ve biyokimyasal görevleri ile önem taşıyan, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, kükürt ve klor başta olmak üzere demir, mangan, bakır, iyot, çinko, florür, krom, kadmiyum gibi mineralleri içeren faydalı bir içecektir.
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Maden sularının düzenli tüketimi çocukların boylarının uzamasına yardımcı olmaktadır.
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Bunun yanında, dişleri ve kemik yapılarını daha sağlam bir hale getirmektedir.
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Maden suyunun içerdiği kalsiyum kemik yapısının, florür ise ağız ve diş sağlığının gelişmesi içinde çok faydalıdır. Ancak olumsuz etkileri de yok değil.
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