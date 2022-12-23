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  4. Sağlıklı diye içiyoruz ama... Uzmanlar uyardı!

Sağlıklı diye içiyoruz ama... Uzmanlar uyardı!

Maden suyu içerken yapılan bir alışkanlık meğer hatalıymış. Maden suyunun besin değerini uçuran bu hata için uzmanlardan kritik bir uyarı geldi.

Sağlıklı diye içiyoruz ama... Uzmanlar uyardı! - Resim: 1

Maden suları, sağlık için gerekli olan ve biyokimyasal görevleri ile önem taşıyan, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, kükürt ve klor başta olmak üzere demir, mangan, bakır, iyot, çinko, florür, krom, kadmiyum gibi mineralleri içeren faydalı bir içecektir.

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Sağlıklı diye içiyoruz ama... Uzmanlar uyardı! - Resim: 2

Maden sularının düzenli tüketimi çocukların boylarının uzamasına yardımcı olmaktadır.

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Sağlıklı diye içiyoruz ama... Uzmanlar uyardı! - Resim: 3

Bunun yanında, dişleri ve kemik yapılarını daha sağlam bir hale getirmektedir. 

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Sağlıklı diye içiyoruz ama... Uzmanlar uyardı! - Resim: 4

Maden suyunun içerdiği kalsiyum kemik yapısının, florür ise ağız ve diş sağlığının gelişmesi içinde çok faydalıdır. Ancak olumsuz etkileri de yok değil.

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