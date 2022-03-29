Sahur sofranızdan eksik etmeyin! İşte tok tutan besinler

YULAF HEM KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR HEM TOK TUTUYOR

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz ve sağlık deposu olan yulafın, sahurda tok tutacak besinler arasında olduğunu dile getiren Dyt. Melisa Karata, “Yulaf içindeki lif sayesinde, midede kalın bir jel oluşturuyor ve midenin boşalmasını geciktirerek kan şekerinin kontrolü sağlıyor. Bu özelliğiyle yulaf tok tutan besinler arasında yer almaktadır. Yulafın LDL kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Bu özelliğiyle kalp krizi ve felç riskini ortadan kaldırır.1 kâse manda yoğurdu içine 3 kaşık yulaf, 3 adet hurma ve 1 çay kaşığı kestane bal karıştırarak hem sağlıklı beslenebilir hem de tok kalmayı sağlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.