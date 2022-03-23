Sahurda yediklerinize dikkat! Ramazan ayında nasıl kilo verilir?
2022 Ramazan ayı yaklaşırken oruç dolayısıyla sahur ve iftar yapacaklarda kilo alma korkusu başladı. Ramazan ayında iftar ve sahurda yediklerinize dikkat ederek kilo verebilirsiniz. Ramazan ayında nasıl kilo verilir? neler yenmelidir? sorularının cevabı haberimizde...
Ramazan ayının bereketiyle gelmesiyle iftar sofraları şenlenecek ve bir birinden güzel çeşitli tarifler bu sofrada yerini alacak. Oruçlar açıldıktan sonra kendini bu lezzetlere fazla kaptıranlar ise fazla kilolardan şikayetçi oluyor. Peki Ramazan ayında nasıl kilo verilir? İşte yöntemleri….
Yemek yerken aşırıya kaçılmamalı, az yağlı ve düşük kalorili besinler tercih edilmelidir. Kolay bir şekilde uygulanan ramazan diyeti ile 10 kilo vermek mümkün. Hem dengeli beslenerek bağışıklığı güçlendirmek, hem oruç tutmak, hem de zayıflamak isteyenler için ramazan diyetini 7 gün boyunca uygulayabilirsiniz.
Oruç Ne Zaman Sakıncalı?
Uzun bir açlıktan sonra ağır yemek, kalbin yükünü artırabilir. Dolayısıyla kalp krizi, yüksek tansiyon, beyin kanaması ve felç gibi hastalıklar artabilir. Mide ülseri vakalarında ülseri azdırabilir. İnsülin iğnesi kullanan, hamile olan, kan şekeri normalin altına düşen ve 65 yaş üzerinde olan, düzenli ilaç kullanmayıp diyetini uygulamayan şeker hastaları oruç tutamaz. Kan şekeri 140'ın altında olan ve insülin iğnesi kullanmayan ikinci tip şeker hastaları oruç tutabilirler. Oruç tutmak kişiyi manevi açıdan rahatlattığı için stresten uzak tutuyor. Bu durumdan en çok asabi şekeri ve tansiyonu olanlar yararlanırlar. Oruç tutan şeker hastası sahura mutlaka kalkmalı. Ramazan'da kandaki şeker düzeyi ilk günlerde düşer, ancak ikinci haftadan sonra kan şekeri 40 ile 80 puan arasında yükselir. İftarda tıka basa yemek yemek, pankreasın yorulmasına ve kan şekerinin artmasına neden olur. Diyabet ve tansiyon hastaları, ateşli hastalıkları olanlar, sık ilaç alımının gerektiği durumlarda, akıl hastaları, verem ve kanser hastaları oruç tutmamalıdırlar.
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Sahur İçin:
1 adet haşlanmış yumurta
3 dilim beyaz peynir
3-4 dilim tam buğdaylı ekmek
2 adet ceviz
Domates ve salatadan oluşan söğüş
1 bardak açık çay
İftar İçin:
1. Menü:
1 kepçe çorba (Önerilen: Mercimek Çorbası)
1-2 adet hurma
5 yemek kaşığı sebze yemeği (Önerilen: Zeytinyağlı Bamya)
1 kase cacık
2 dilim ekmek
Salata (Önerilen: Bahar Salatası)
2. Menü:
1-2 adet hurma
1 kepçe çorba (Önerilen: Domates Çorbası)
5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği (Önerilen: Zeytinyağlı Taze Fasulye)
Yoğurtlu Salata
2 dilim ufak pide (Önerilen: Ev Yapımı Ramazan Pidesi)
Salata (Önerilen: Isırgan Otlu Salata)
3. Menü:
3 adet ızgara köfte
Közlenmiş sebze salatası
1 su bardağı naneli ayran
Salata (Önerilen: Turp Salatası)
2 dilim ekmek
Yemeğin ardından adaçayı veya yeşil çay içerek şişkinlik oluşumunu önleyebilirsiniz. Yemekten yarım saat sonra ara öğün olarak çilek, haftada bir gün ise bir porsiyon sütlü tatlılardan tüketebilirsiniz. Yemekten bir saat sonra ise bir bardak şekersiz limonata veya ev yapımı armut kompostosu tüketin. Ramazan diyetine göre haftada 2 gün 2 top dondurma yiyebilirsiniz. Hazır dondurmalar yerine, kolayca hazırlanan ev yapımı dondurmalardan yararlanabilirsiniz.
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RAMAZAN AYINDA NASIL KİLO VERİLİR?
Ramazan kilo almaya en müsait olunan dönemlerden bir tanesidir. Öğün sayısının ve fiziksel aktivitenin azalması, uzun süreli açlık sebebi ile metabolizma hızının yavaşlaması, sahur ve iftarda yanlış besin seçimi, Ramazan sonunda kilo artışlarına neden olabilir.
Su ve meyve sebze tüketiminizi artırın
Ramazan ayında oruç tutanların sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeye daha çok özen göstermelidir. Genelde 3-4 öğünde tüketilen besinler bu dönemde beslenme düzeninin tamamen değişmesi ile 2 öğüne düşmektedir. Bu 2 öğünde tatlı, hamur işi, şarküteri ürünleri gibi karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek besinlerin tüketiminin artması; su, kuru baklagil, sebze ve meyve tüketiminin azalması birleştiğinde kilo problemleri kaçınılmaz olabilmektedir. Ramazan ayında da günlük alınması gereken protein, vitamin ve mineral oranları değişmemektedir.
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