Seks terapistleri açıkladı: Libidoyu yükselten 20 ipucu
İngiliz gazetesi The Guardian seks terapistleriyle konuşarak libidoyu yükseltmenin 20 basit yolunu derledi. İşte seks terapistlerinin libidoyu yükseltme sırları...
1. Bilin ki durum son derece normal
Glasgow’daki The Queer Therapist’in kurucusu psikoterapist Chris Sheridan, ‘arzu durumundaki dalgalanmaların insan yaşamının doğal bir parçası’ olduğunu söylüyor. Cotswolds’da bulunan Relate seks ve ilişki terapisti Natasha Silverman ise robot olmadığımızı hatırlatıyor: “İlişkilerin, çiftlerin seks yapmadığı ya da bir kişinin isteyip diğerinin istemediği dönemlerden geçmesi çok normaldir.”
2. Ruh halinizi göz ardı etmeyin
Silverman, stres ve kaygının cinsel arzuları frenleyebileceğini söylüyor: “Stresli ve bunalmışsanız, çocuklarınız için endişeleniyor ya da iş yerinizde sorunlar yaşıyorsanız o kafa yapısına girmek o kadar kolay olmayacaktır.” Öncelikle atılması gereken ilk adım, ruh halinizi iyileştirmek. Tabii antidepresanların cinsel isteği azalltığını unutmadan…
3. Sağlık taramasından geçin
Silverman, “İnsanlar anksiyete, depresyon veya menopoz gibi bir sağlık sorunuyla bağlantılı olabilecek semptomlar sıraladığında önce bir doktora gitmelerini öneriyoruz” diyor. Örneğin bir kişinin erektil disfonksiyon olarak da adlandırılan sertleşme sorunu varsa bu kalp hastalığının bir göstergesi olabilir.
4. Birileriyle konuşun
Silverman, içinizi dökebileceğiniz birini bulun diyor. Bu bir arkadaş ya da bir profesyonel olabilir. Bunu normalleştirebilecek, bunun neden olabileceğine bakmanıza yardımcı olabilecek ve bundan utanç duymanızı engelleyebilecek biri. Seks eğitimcisi yazar Dami “Oloni” Olonisakin, “Size artık cazibeniz yokmuş gibi hissettiren şeyin ne olduğunu bulmaya çalışın” diyor.