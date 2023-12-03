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Seks terapistleri açıkladı: Libidoyu yükselten 20 ipucu

İngiliz gazetesi The Guardian seks terapistleriyle konuşarak libidoyu yükseltmenin 20 basit yolunu derledi. İşte seks terapistlerinin libidoyu yükseltme sırları...

Seks terapistleri açıkladı: Libidoyu yükselten 20 ipucu - Resim: 1

1. Bilin ki durum son derece normal

Glasgow’daki The Queer Therapist’in kurucusu psikoterapist Chris Sheridan, ‘arzu durumundaki dalgalanmaların insan yaşamının doğal bir parçası’ olduğunu söylüyor. Cotswolds’da bulunan Relate seks ve ilişki terapisti Natasha Silverman ise robot olmadığımızı hatırlatıyor: “İlişkilerin, çiftlerin seks yapmadığı ya da bir kişinin isteyip diğerinin istemediği dönemlerden geçmesi çok normaldir.”

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Seks terapistleri açıkladı: Libidoyu yükselten 20 ipucu - Resim: 2

2. Ruh halinizi göz ardı etmeyin

Silverman, stres ve kaygının cinsel arzuları frenleyebileceğini söylüyor: “Stresli ve bunalmışsanız, çocuklarınız için endişeleniyor ya da iş yerinizde sorunlar yaşıyorsanız o kafa yapısına girmek o kadar kolay olmayacaktır.” Öncelikle atılması gereken ilk adım, ruh halinizi iyileştirmek. Tabii antidepresanların cinsel isteği azalltığını unutmadan…

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Seks terapistleri açıkladı: Libidoyu yükselten 20 ipucu - Resim: 3

3. Sağlık taramasından geçin

Silverman, “İnsanlar anksiyete, depresyon veya menopoz gibi bir sağlık sorunuyla bağlantılı olabilecek semptomlar sıraladığında önce bir doktora gitmelerini öneriyoruz” diyor. Örneğin bir kişinin erektil disfonksiyon olarak da adlandırılan sertleşme sorunu varsa bu kalp hastalığının bir göstergesi olabilir.

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Seks terapistleri açıkladı: Libidoyu yükselten 20 ipucu - Resim: 4

4. Birileriyle konuşun

Silverman, içinizi dökebileceğiniz birini bulun diyor. Bu bir arkadaş ya da bir profesyonel olabilir. Bunu normalleştirebilecek, bunun neden olabileceğine bakmanıza yardımcı olabilecek ve bundan utanç duymanızı engelleyebilecek biri. Seks eğitimcisi yazar Dami “Oloni” Olonisakin, “Size artık cazibeniz yokmuş gibi hissettiren şeyin ne olduğunu bulmaya çalışın” diyor.

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