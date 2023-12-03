Seks terapistleri açıkladı: Libidoyu yükselten 20 ipucu

4. Birileriyle konuşun

Silverman, içinizi dökebileceğiniz birini bulun diyor. Bu bir arkadaş ya da bir profesyonel olabilir. Bunu normalleştirebilecek, bunun neden olabileceğine bakmanıza yardımcı olabilecek ve bundan utanç duymanızı engelleyebilecek biri. Seks eğitimcisi yazar Dami “Oloni” Olonisakin, “Size artık cazibeniz yokmuş gibi hissettiren şeyin ne olduğunu bulmaya çalışın” diyor.