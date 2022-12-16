Selüliti olanlar dikkat! Bu yiyeceklerden uzak durun

Akın, “Bildiğiniz gibi son dönemlerde işlenmiş gıda şekerli yiyecek margarin ve cipsleri çok fazla tüketir hale geldik. Bunun yanında özellikle büyükşehirlerde hareketsizliği de göz önünde bulundurursak vücuttaki yağlanma oranında büyük bir yükseliş gözlemliyoruz. Özellikle bayanların selülitlerinde artış olduğunu birçok kişinin bize başvurmasından anlıyoruz diyebiliriz. Tabii ki biz kullandığımız cihazlarla bu selülitleri her ne kadar yok etmeyi başarsakta dikkat edilmediği takdirde tekrar oluşma ihtimali yükseliyor. Bunun için de önce bizim yukarıda bahsettiğim ürünleri tüketmekten kaçınmamız gerekir, kaçınamıyorsak da en aza indirmek faydalı olacaktır. Günlük yürüyüşlerle de vücuttaki yağ oranını azaltıp selülit oluşumunu engelleyebiliriz” dedi.