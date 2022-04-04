Semptom listesi güncellendi! İşte koronavirüsün yeni belirtileri
Koronavirüsün XE adı verilen yeni varyantının ortaya çıktığı İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi semptom listesini güncelledi. İşte koronavirüsün 9 belirtilisi...
2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.
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İngiltere'de 'XE' adı verilen yeni varyant ortaya çıkarken ülkenin sağlık kuruluşu NHS, Koronavirüs semptom listesini güncelledi.
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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, NHS listeye 9 yeni semptom birden ekledi.
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Vücut ağrıları, burun akıntısı ve ishal, NHS semptom listesine eklenen dokuz yeni Kovid-19 belirtisi arasında yer aldı.
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