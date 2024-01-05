Sıcak çay kanser mi yapıyor ? İşte Türkiye'de yapılan araştırmanın sonucu
Erzurum, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Bayburt ve Erzincan'da araştırma yapan bilim insanları "sıcak çay içmek kanser yapar mı" sorusuna yanıt aradı. İşte araştırmanın sonucu...
Kaynak: AA
İnsanın içini ısıtan, muhabbetlerin dostu ve her öğün sofrada bulunan çay, tartışma konusu olmaya devam ediyor.
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Sıcak çayın yemek borusu kanserine etkisi bilimsel çalışmayla ortaya konuldu. Atilla Eroğlu, Doğu Anadolu'da sık rastlanan yemek borusu kanseri üzerine farklı üniversitelerden 4 akademisyen ile çalışma başlattı.
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Çalışma kapsamında, 25 yıldır yemek borusu kanseri teşhisi konulan 742 erkek ile 720 kadının verileri toplanarak, bu hastalardan yüzde 85'inin çayı çok sıcak içtiği bilgisine ulaşıldı.
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Yemek borusu kanserine sıcak çayın yanı sıra genetik faktörler, sebze ve meyveden fakir diyet, sigara ve alkol gibi etkenlerin de araştırıldığı bu çalışma, Turkish Journal of Medical Sciences dergisinde yayımlandı.
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